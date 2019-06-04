وخاض فيدرر مباراة صعبة جداً ضد صديقه ومواطنه ستانيسلاس فافرينكا حسمها في نهاية المطاف وبعد توقف بسبب عاصفة رعدية 7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (7-5) و6-4، ليبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2012.

وبعد أن غاب عن البطولة الفرنسية منذ 2015 حين خرج من ربع النهائي على يد فافرينكا بالذات، يأمل فيدرر أن ينال لقبه الثاني في رولان غاروس (الأول كان عام 2009)، لكنه يصطدم بطموح المتخصص نادال الساعي إلى لقبه الثالث توالياً في البطولة وتعزيز رقمه القياسي فيها (11 لقباً حتى الآن).

وسيكون على فيدرر تقديم أداء استثنائي إذا ما أراد أن يلحق بنادال هزيمته الثالثة فقط في رولان غاروس التي حقق فيها الثلاثاء انتصاره الـ91 (خسر عامي 2009 أمام السويدي روبن سودرلينغ و2015 ضد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بينما انسحب عام 2016 قبل مباراة الدور الثالث بسبب الاصابة).

