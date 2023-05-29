شابوفالوف تقدم بالمجموعتين الأوليين، ورد ناكاشيما بنيل الثالثة والرابعة قبل أن يحسم شابوفالوف المجموعة الفاصلة بستة اشوط لثلاثة.

بدوره بلغ البريطاني كاميرون نوري الدور الثاني بعد فوزه الصعب على منافسه الفرنسي بينوا بير بثلاث مجموعات لاثنتين.

نوري كان المبادر بحسم المجموعة الأولى لصالحه بسبعة أشواط لخمسة، وعادل بير النتيجة في المجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة واستطاع الفرنسي أن يتقدم في المجموعة الثالثة بستة أشواط لثلاثة قبل أن يتراجع في آخر مجموعتين، ويقلب البريطاني تأخره إلى فوز، ويظفر بالمجموعة الرابعة بنتيجة ستة أشواط لواحد والخامسة بستة أشواط لأربعة على التوالي.

وبلغ ستان فافرينكا الدورَ الثاني من البطولة بفوزه عل الإسباني آلبرت راموس فينيولاس بثلاث مجموعات لمجموعتين.

المباراة كانت ماراثونية بين اللاعبين وحسمها السويسري بفوزِه في المجموعة الفاصلة بستة أشواط لأربعة بعد أربع ساعات وخمس وثلاثين دقيقة من اللعب.

