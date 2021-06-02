وتمكنت وليامس المصنفة الثامنة عالمياً من تخطي تألق الرومانية في المجموعة الثانية، لتفوز عليها في نهاية المطاف 6-3، 5-7، و6-1 وتبلغ الدور الثالث.

وستلعب الأميركية الساعية إلى معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت في الدور المقبل، مع مواطنتها دانييل كولينز.

وقالت وليامس: "كانت (بوزارنيسكو) منافسة جيدة وكانت تلعب بشكل جيد وأنا ألعب بشكل جيد".

وأقصيت السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة 11 عالميًا على يد الروسية داريا كاساتكينا (37) بنتيجة 6-2، 6-2.

كما بلغت التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا وصيفة العام 2019 والمصنفة 21 عالميًا الدور الثالث بفوزها على صاحبة الارض هارموني تان (149 عالميًا) 6-1، 6-3.

وعبرت الرومانية أنا بوغدان (102 عالميًا) ايضًا الى الدور الثالث من دون ان تلعب بعد انسحاب منافساتها اليابانية ناومي اوساكا المصنفة ثانية عالميًا من البطولة الاثنين بسبب التداعيات المريرة لقرارها مقاطعة وسائل الإعلام.

وفي مباراة أخرى، ودعت الفرنسية كارولين غارسيا البطولة من الدور الثاني عندما سقطت أمام السلوفينية بولونا هيرتسوغ 7-5 و6-4. وستواجه هيرتسوغ فوندروتشوفا في الدور الثالث.

