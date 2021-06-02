

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادسًا عالميًا الأربعاء الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزه الصعب على الروسي رومان سافيولين 7-6 (7-4)، 6-3، 7-6 (7-1).

وقال زفيريف (24 عامًا) بعد تخطيه عقبة المصنف 182 عالميًا "أعرف رومان منذ أن كنا في الثانية عشرة من العمر، نبلغ نفس العمر مع (الروسي أندري) روبليف و(الكازاخستاني ألكسندر) بوبليك ولعبنا هنا في الوقت ذاته ضمن منافسات الناشئين. تعرّض للعديد من الإصابات ولكنه لاعب رائع سيتقدم في التصنيف العالمي".

ويلتقي زفيريف الذي وصل مرتين إلى ربع نهائي البطولة، تاليًا مع الصربي لاسلو ديري (55) الذي عوّض تأخره بمجموعتين ضد مواطنه ميومير كيتسمانوفيتش (48) إلى فوز مثير 4-6، 4-6، 6-3، 6-2، 6-3.

ونجا وصيف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة من الخروج من الدور الأول الأحد وعوّض تأخره بمجموعتين إلى فوز 3-6، 3-6، 6-2، 6-2، 6-صفر على مواطنه أوسكار أوتي المتأهل من التصفيات.

ويبحث زفيريف عن لقب أول في الغراند سلام وثالث هذا الموسم بعد أكابولكو ودورة مدريد للماستز.

وخرج الإسباني بابلو أندوخار (68) الذي أقصى النمساوي دومينيك تيم المصنف رابعًا عالميًا في أكبر مفاجآت الدور الأول، أمام الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس (51) بعد مباراة قوية من خمس مجموعات 6-4، 1-6، 6-3، 3-6، 2-6.

وبلغ النرويجي المتألق كاسبر رود (16 عالميًا) الدور الثالث بفوزه على البولندي كميل مايخشاك (126) 6-3، 6-2، 6-4.