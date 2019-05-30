وعانى تييم لحجز بطاقته الى الدور المقبل حيث وجد نفسه متخلفا 2-5 في المجموعة الرابعة قبل ان يكسب 5 أشواط متتالية ويحسمها في صالحه 7-5 وبالتالي المباراة ليواصل مشوره في البطولة التي بلغ على الأقل نصف النهائي بها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ويلتقي تييم في الدور المقبل مع الأوروغوياني بابلو كويفاس الذي حجز بطاقته بعد انسحاب منافسه البريطاني كايل إدموند في المجموعة الثالثة بسبب إصابة في ركبته اليسرى والنتيجة 7-6 (7-3) و6-3 و2-1 لصالح الاوروغوياني.

وتغلب الألماني ألكسندر زفيريف على السويدي ميكايل إيمر القادم من التصفيات 6-1 و6-3 و7-6 (7-3)، في ساعة و59 ليبلغ الدور الثالث للمرة الثالثة في رابع مشاركة له في البطولة الفرنسية حيث سيواجه الصربي دوشان لايوفيتش الـ 35 الفائز على الفرنسي إيليوت بنشتريت 6-3 و6-3 و6-4.

وعاد زفيريف (22 عاما) الذي توج بلقب وحيد هذا العام في دورة جنيف، الى هدوئه في المباراة الثانية ضد إيمر (مصنف 148) بعد العصبية التي ظهر بها في مباراته الأولى واحتاج الى خمس مجموعات وشوطين فاصلين لتخطى الاسترالي جون ميلمان في الدور الأول.

