وفي مباراة استغرقت ساعة و13 دقيقة على ملاعب رولان غاروس الترابية، تفوقت الروسية (18 عاما ومصنفة 81 عالمياً) على المصنفة أولى عالمياً سابقاً والمتوجة العام الماضي بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية.

وعانت كيربر (31 عاماً) في الفترة الماضية من إصابة في الكاحل الأيمن دفعتها للانسحاب من الدور الثاني لدورة مدريد الإسبانية، قبل أن تغيب عن دورة روما الإيطالية التي اختتمت بنهاية الأسبوع الماضي.



وبطولة رولان غاروس هي الوحيدة التي لا تزال غائبة عن سجل كيربر، إذ سبق لها التتويج بلقبي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2016، قبل أن تضيف إليهما لقب ويمبلدون في العام الماضي.



أما بوتابوفا، فتخوض غمار البطولة الفرنسية للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، وهي المرة الأولى أيضاً تتمكن فيها من تحقيق فوز على لاعبة ضمن المصنفات العشر الأوليات عالمياً.



وقالت اللاعبة الروسية "استفدت من كلّ ثانية، ثمة أجواء مذهلة على هذا الملعب"، في إشارة إلى ملعب فيليب شاترييه الرئيسي في رولان غاروس.



وتابعت "تمتعت بالكثير من الثقة وعليّ أن أشكر مدربي على ذلك".



وتلاقي الروسية في الدور الثاني الفائزة من لقاء الصينية وانغ يافان والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.