وحسم رود، المصنف ثامنًا عالميًا، المواجهة بواقع 3-6 و6-4 و6-2 و6-2.

ويلاقي النرويجي في المباراة النهائية نظيره الإسباني رافاييل نادال الذي ضمن بطاقة العبور بعد انسحاب منافسه الألماني ألكسندر زفيريف بسبب الإصابة.

وواصل رود الذي لم يسبق له أن ذهب قبل ذلك أبعد من ثمن النهائي في البطولات الكبرى وكان ذلك في أستراليا المفتوحة العام الماضي، مغامرته منهياً مشوار تشيليتش بطل فلاشينغ ميدوز لعام 2014 الذي وصل إلى نصف النهائي بعدما تخلّص من الروسيين دانييل مدفيديف الثاني عالمياً وأندري روبليف السابع في الدورين السابقين.

واستغرقت المواجهة ساعتين و55 دقيقة تخللها التوقف لبعض الوقت بعد اقتحام سيدة، يُعتَقد أنها ناشطة بيئية، للملعب وربطها نفسها بالشباك خلال المجموعة الثالثة.

وستكون موقعة النهائي الأولى على الإطلاق بين نادال ورود البالغ 23 عاماً.