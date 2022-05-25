ورغم حسم رادوكانو المصنفة الثانية عشرة عالميا المجموعة الأولى لصالحها 6-3، إلا أنها أخفقت في الحفاظ على أفضليتها لتخسر المجموعة الثانية 1-6 وتفقد المجموعة الثالثة بذات النتيجة، وتودّع بذلك المنافسات وتتأهل ساسنوفيتش للدور الثالث.

وستلاقي ساسنوفيتش في الدور الثالث المخصرمة الألمانية أنجيليك كيربر التي فازت على الفرنسية المشاركة ببطاقة دعوة إلسا جاكومو بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و7-6 (7-2).

بدورها واصلت فيكتوريا أزارينكا مشوارها في البطولة بالفوز على أندريا بيتكوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و7-6 (7-3) حاجزة مقعدها في الدور الثالث.

