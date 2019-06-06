

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة التاسعة بفوزه السهل على الألماني الكسندر زفيريف الخميس، فيما جردت الأميركية اليافعة أماندا أنيسيموفا الرومانية سيمونا هاليب لقبها لتصبح أصغر متأهلة إلى المربع الأخير منذ 1990.

وتخطى ديوكوفيتش المصنف الخامس زفيريف بسهولة 7-5 و6-2 و6-2، ليصبح على بعد فوزين من إحراز لقبه الرابع تواليا في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

ويلتقي الصربي الذي بلغ المربع الأخير للمرة الأولى منذ 2016، النمسوي دومينيك تييم الرابع والفائز على الروسي كارن خاتشانوف العاشر 6-2 و6-4 و6-2.

وقال ديوكوفيتش (32 عاما) الذي بلغ نصف النهائي الـ35 في البطولات الكبرى "كان تحديا كبيرا لي اليوم، لكن ضربت الكرة بنجاح أكبر. من الرائع أن تبلغ نصف النهائي مجددا".

ويأمل الصربي المتوج بـ15 لقبا في البطولات الكبرى، في أن يكرر في رولان غاروس 2019 ما حققه في البطولة ذاتها عام 2016، حين أكمل رباعية ألقاب الغراند سلام (ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وملبورن). وبحال تمكن من ذلك، سيصبح ثاني لاعب في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة مرتين في مسيرته بعد الأسترالي رود ليفر في 1962 و1969.

وبعد تخطيه زفيريف للمرة الثالثة في خمس مواجهات، يتعين على ديوكوفيتش مواجهة تييم والمطر المتوقع هطوله مجددا الجمعة بعدما تسبب بتأجيل كل مباريات الأربعاء.

وقال الصربي "يجب أن احتفظ بتركيزي الآن. آمل أن استمر كذلك".

ويجمع نصف النهائي الثاني الإسباني رافايل نادال الثاني والمتوج 11 مرة في باريس (رقم قياسي) مع السويسري روجيه فيدرر الثالث، ما يعني أنها المرة الاولى يبلغ الاربعة الاوائل نصف نهائي بطولة كبرى منذ أستراليا المفتوحة 2013 والأولى في رولان غاروس منذ 2011 (نادال وفيدرر وديوكوفيتش والبريطاني أندي موراي).

في المقابل، عجز زفيريف أن يبلغ باكورة مبارياته في نصف النهائي ضمن بطولات الغراند سلام، ويصبح أول ألماني يشارك في المربع الاخير في باريس منذ ميكايل شتيخ في 1996.

وحصل ابن الثانية والعشرين على فرص لكسر الإرسال في الشوطين الثالث والخامس من المجموعة الاولى فنجح وتقدم 5-4، بيد أن ديوكوفيتش عادل قبل أن يحسم الأرقام لمصلحته، ثم هيمن على المجموعتين الثانية والثالثة.

وقال زفيريف "حصلت على فرص في المجموعة الأولى، لكنه كسر إرسالي وعاد الى السيطرة. عندما يسيطر يصعب الفوز عليه".

تييم بين الثلاثة الكبار

وعلى ملعب سوزان لنغلن، استفاد تييم من 29 كرة ناجحة و37 خطأ مباشرا من خاتشانوف، ليبلغ نصف النهائي للعام الرابع تواليا، وينضم الى الثلاثة الكبار ديوكوفيتش ونادال وفيدرر المتوجين بلقب 52 دورة كبرى.

وكان تييم قد تغلب على عملاق الملاعب الترابية نادال في نصف نهائي دورة برشلونة قبل أن يحرز اللقب، علما بأنه أحرز مؤخرا أولى دورات الماسترز في مسيرته بتتويجه في انديان ويلز الأميركية على حساب فيدرر.

وقال ابن الخامسة والعشرين الباحث عن لقبه الاول في البطولات الكبرى "المفتاح كان السيطرة على الكرات. أنا جاهز للعودة مجددا غدا. هذا من أفضل الملاعب لدي في العالم".

ويتفوق ديوكوفيتش 6-2 على تييم في المواجهات المباشرة، وتغلب عليه في نصف نهائي دورة روما 2019، لكن النمسوي غلب خصمه بثلاث مجموعات نظيفة في ربع نهائي رولان غاروس 2017.

