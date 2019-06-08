توجت الأسترالية آشلي بارتي بلقب رولان غاروس بفوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في النهائي بمجموعتين نظيفتين في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وسيطرت الاسترالية على المباراة خصوصاً في المجموعة الأولى التي انتهت 6-1 فيما وجدت بعض المقاومة في الثانية قبل ان تحسمها 6-3 وتتوج بباكورة ألقابها الكبرى بغضون 70 دقيقة فقط..

ويعد هذا اللقب تاريخي لأستراليا في فئة فردي السيدات في رولان غاروس إذ جاء بعد انتظار دام 46 عاماً، حيث يعود آخر لقب لمارغاريت كورت عام 1973.

وقبل لقب رولان غاروس كانت بارتي تملك تاريخاً سيئاً مع البطولات الكبرى إذ سبق لها أن وصلت إلى ربع نهائي أستراليا 2019 كأفضل نتيجة لها.

وستصعد الفائزة باللقب الى المركز الثاني في التصنيف العالمي الجديد بعد غد الإثنين.

في حين كانت فوندروسوفا (19 عاماً) تبحث عن مواصلة كتابتها للتاريخ بعدما كان وصولها للدور الرابع في بطولة أميركا المفتوحة 2018 أفضل نتائجها في البطولات الكبرى.