وباتت زيدانتشيك بالتالي أول لاعبة سلوفينية تبلغ نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام.

وقالت السلوفينية (23 عامًا) بعد ساعتين و26 دقيقة على أرض الملعب "أنا سعيدة جدًا لأني بلغت نصف النهائي. كنت أعرف أن المباراة ستكون معركة صعبة...كنتُ متقدمة 7-5 و4-2 ومن ثم عادت، عانيت قليلا ولكن في المجموعة الثالثة بدأت استعيد مستواي ولعبت جيدًا".

وتلتقي زيدانتشيك تاليًا مع الكازاخستانية ايلينا ريباكينا أو الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا.

وكانت زيدانتشيك دخلت التاريخ ببلوغها ربع النهائي بفوزها على الرومانية سورانا كريستيا 7-6 (7-4) و6-1 في الدور الرابع للبطولة الفرنسية.