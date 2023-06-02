وستواجه ميرتنس التي فازت في أقل من ساعة و30 دقيقة، لاعبة روسية في دور الـ16، إما أناستاسيا بافليوتشينكوفا أو أناستاسيا بوتابوفا.

بدورها بلغت الروسية داريا كاساتكينا الدور الرابع بتغلبّها على الأميركية بيتون ستيرنس بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-0 و6-1.





