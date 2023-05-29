بليشكوفا تودع رولان غاروس من دورها الأول May 29, 2023 13:53 0:30 دقيقة ودعت التشيكية كارولينا بليشكوفا بطولة رولان غاروس للتنس من دورها الأول بخسارتها على يد الأميركية سلون ستيفنز بمجموعتين مقابل لاشيء 6-0 و6-4 اليوم الإثنين. رولان غاروس كارولينا بليشكوفا سلون ستيفنز -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة إدارة برشلونة تضع حجر الأساس لتجديد كامب نو 0:57 دقيقة دجوكوفيتش يعبر للدور الثاني من بطولة رولان غاروس 0:50 دقيقة أسرة سيرخيو ريكو تصف الساعات المقبلة بالحساسة 1:28 دقيقة فريقا الرجال والسيدات لبايرن ميونيخ يحتفلان باللقب 0:38 دقيقة غيريرو يودع بوروسيا دورتموند بعد 7 أعوام مع الفريق 0:30 دقيقة بليشكوفا تودع رولان غاروس من دورها الأول 0:37 دقيقة بيلينغهام أفضل لاعب في الدوري الألماني 1:09 دقيقة الأولمبي الباجي يتوج بكأس تونس على حساب الترجي 6:03 دقيقة روبليف يطيح بالصربي دييري ويبلغ الدور الثاني 5:05 دقيقة كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم