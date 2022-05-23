وخسرت كرايتشيكوفا أمام الفرنسية باري بمجموعتين لواحدة 6-1 و2-6 و3-6.

وخسرت كرايتشيكوفا مواجهتها مع الفرنسية البالغة 19 عاماً والمصنفة 97 عالمياً في ساعتين و8 دقائق على الرغم من بدايتها النارية وحسمها المجموعة الأولى في 34 دقيقة ثم تقدمها في الثانية 2-صفر، قبل أن تسمح لمنافستها بالعودة من بعيد وخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الثانية في مسيرتها الشابة بعد 2019.

وعلقت باري التي تلتقي في الدور المقبل الكولومبية كاميلا أوسوريو الفائزة على الفرنسية الأخرى هارموني تان، على إقصائها كرايتشيكوفا قائلة: "إنّه حقاً حلم بالنسبة لي. لطالما حلمت باللعب على هذا الملعب (الملعب المركزي)، يضاف إلى ذلك أنّه كان ممتلئاً تقريباً بالجمهور الفرنسي الذي ساندني ودفعني بوضوح اليوم من أجل الفوز بهذه المباراة".