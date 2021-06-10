وكانت بافليوتشنكوفا (29 عامًا) تخلصت من عقدة ربع النهائي التي لازمتها ست مرات في البطولات الكبرى، إحداها في رولان غاروس عام 2011، وعبرت إلى المربع الأخير للمرة الأولى من أصل 52 مشاركة.

وقالت الروسية إثر هذا الانجاز بعد 14 عامًا من أول مشاركة لها في بطولة غراند سلام "كرة المضرب رياضة ذهنية تتطلب حضورًا ذهنيًا...في بعض الأحيان تكون أفضل وفي أوقات أخرى يمكنك أن تُهزم، عليك أن تكون في حالة تركيز دائمًا".

وتابعت الروسية بعد فوزها في أول مواجهة جمعتها مع السلوفينية "حاولت أن أركّز على كل نقطة وكل كرة...كان هناك شدّ عصبي وتعب ولكني تمكّنت من الفوز".

وتلتقي بافليوتشنكوفا في المباراة النهائية التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي تغلّبت على اليونانية ماريا ساكاري 7-5، 4-6، 9-7.

وعن النهائي قالت الروسية "أريد أن أستمتع بهذا الفوز وهذا النهائي الأول في رولان غاروس. أريد أن أفكّر بطريقة أدائي ونفسي وكيف سألعب النهائي".

أما زيدانشيك (23 عامًا) فخرجت من البطولة مرفوعة الرأس ببلوغها نصف النهائي، بعد أن فشلت في تجاوز الدور الثاني في مشاركاتها السابقة في بطولات الغراند سلام.

وكانت زيدانشيك بدأت مشوارها الحالي في رولان غاروس بمفاجأة بعدما أقصت الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة سابعة عالميًا وبطلة فلاشينغ ميدوز 2019.

وقبل إقصائها أندرييسكو من الدور الأول، لم يسبق لزيدانشيك أن فازت على إحدى لاعبات نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات.