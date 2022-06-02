وحسمت الأميركية الشابة (18 عاماً) المصنفة 23 عالمياً المواجهة أمام الإيطالية (59 عالمياً) في مباراة استمرت ساعة و28 دقيقة بواقع 6-3 و6-1.

وستلاقي الأميركية نظيرتها البولندية إيغا شفيونتيك الفائزة في نصف النهائي الآخر على على الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و6-1.

وستخوض غوف أول مباراة نهائية لها في غراند سلام من بوابة رولان غاروس.

وقالت الأميركية بعد المباراة "أعتقد أنني أشعر بصدمة قليلاً في الوقت الحالي. لم أكن أعرف كيف أتصرف بعد المباراة. لقد ضاعت مني الكلمات".

وقالت غوف في هذا الإطار "سأدخلها (المباراة النهائية) مثل أي مباراة أخرى. نعم، إنه نهائي غراند سلام ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في العالم الآن، خصوصاً في الولايات المتحدة، لذلك لا أعتقد أن الأمر يستحق التوتر من أجله".