وتقدمت جابر في المجموعة الأول 6-3، لكنها خسرت الثانية 6-7 (4-7)، والثالثة 5-7.

وكانت أنس المصنفة سادسة عالمياً والبالغة من العمر 27 عاماً، مرشحة للذهاب بعيداً بمشاركتها الخامسة في البطولة الفرنسية رغم أنها لم تتخط الدور الرابع سابقًا.

ودخلت جابر بطولة رولان غاروس بتحقيقها 17 فوزاً على الملاعب الترابية ولقب في دورة مدريد للألف نقطة، كما خسرت نهائي بطولة روما قبل أسبوع أمام البولندية إيغا شفيونتيك.

وهي الخسارة الثانية لجابر أمام لينيت في خمس مواجهات بينهما حتى الان، والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها في دور الـ64 لدورة ميامي للألف نقطة.

وثأرت لينيت لخسارتها أمام جابر في دور الـ32 لرولان غاورس العام الماضي.

وضربت جابر بقوة في المجموعة الأولى وكسرت إرسال لينيت في الشوط الثالث فتقدمت 2-1 لكن البولندية ردت التحية مباشرة بشوط نظيف لتدرك التعادل 2-2.

وكسرت جابر إرسال لينيت في الشوطين الخامس والتاسع لتنهي المجموعة في صالحها 6-3 في 37 دقيقة.

وحصلت التونسية على ثلاث فرص لكسر إرسال البولندية في الشوط الثامن من المجموعة الثانية لكن الأخيرة كسبت خمس نقاط متتالية وحسمته في صالحها مدركة التعادل 4-4.

وسنحت أمام لينيت فرصة لكسر إرسال جابر في الشوط التاسع لكن التونسية أنقذت الموقف وكسبت ثلاث نقاط متتالية وتقدمت 5-4 لكن لينيت أدركت التعادل 5-5 ثم 6-6 فارضة شوطا فاصلا حسمته في صالحها 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 60 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة الأولى من المجموعة الثالثة الحاسمة قبل أن تنجح لينيت في كسر ارسال جابر في الشوط السادس وتتقدم 4-2.

وحصلت جابر على فرصتين لرد التحية في الشوط السابع فشلت في الأولى ونجحت في الثانية لتقلص الفارق الى 3-4 ثم أدركت التعادل 4-4، لكن البولندية فعلتها في الشوط الثاني عشر وأنهت المجموعة في صالحها 5-7 في 51 دقيقة.

وقالت لينيت التي احتاجت لعلاج إصابة في ساقها بعد خسارة المجموعة الأولى "حاولت فقط الحفاظ على تركيزي بعد المجموعة الأولى وحاولت أن أجعلها تشعر بعدم الارتياح. كنت سعيدة بالقتال من أجل كل نقطة".

وأضافت "حاولت اللعب بشكل أسرع وكانت سرعة المضرب أسرع مما كانت عليه في المجموعة الأولى. أردت أن أضعها (أنس) في موقف لا تستطيع فيه تحريكي بنفس القدر الذي فعلته في المجموعة الاولى".

ولم تكن حال الإسبانية غاربيني موغوروسا العاشرة وبطلة 2016 أفضل من جابر وخرجت من الدور الأول بخسارتها امام الاستونية كايا كانيبي 6-2 و3-6 و4-6.