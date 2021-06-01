أنس تمكنت من حسم المجموعة الأولى لصالحها بسبعة أشواط لخمسة أما المجموعة الثانية فكانت أسهل على النجمة التونسية التي أنهتها بستة أشواط لاثنين لتبلغ الدور المقبل حيث ستلاقي اللاعبة الأسترالية المشاركة ببطاقة دعوة أسترا شارما.

من جهتها عبرت المصنفة السادسة عالمياً الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى الدور ذاته عقب تغلبها على الفرنسية أوسيان بابل بمجموعتين دون مقابل.

سفيتولينا دخلت المواجهة بقوة حيث تغلبت في المجموعة الأولى بواقع ستة أشواط لاثنين ورغم أن اللاعبة الفرنسية اليافعة حاولت العودة في المجموعة الثانية إلا أن إيلينا حافظت على تفوقها لتحسمها بسبعة أشواط لخمسة وتواصل مشوارها في البطولة

وفي أبرز النتائج لدى السيدات، بلغت الأميركية جينيفر برايدي وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة والمصنفة 14 عالميًا الدور الثاني بفوها على اللاتفية اناستازيا سيفاتسوفا 6-3، 6-3.