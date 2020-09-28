وليامس تعبر بعد معاناة في المجموعة الأولى



احتاجت الأميركية سيرينا وليامس إلى عصارة خبرتها لكي تقلب تخلفها في المجموعة الأولى أمام مواطنتها المغمورة كريستين اهن 2-4 و4-5 والإرسال في حوزة الأخيرة، إلى فوز بها بعد معاناة وقد احتاجت إلى 72 دقيقة لحسمها في شوط فاصل 7-2، قبل أن تجهز على منافستها تماماً في الثانية بفوزها بالأشواط الستة، لتحسم المواجهة القوية بمجموعتين دون رد 7-6 (7-2) و 6-0.



وقالت وليامس التي احتفلت ببلوغها التاسعة والثلاثين السبت عن نسخة رولان غاروس 2020 التي تقام في هذه الفترة من السنة خلافاً لموعدها الأصلي في أيار/مايو وحزيران/يونيو: "الأمر مختلف هذه المرة، لا وجود لأعداد غفيرة من الجمهور لكنه أمر جيد ان يتواجد بعضهم، إنه أمر لذيذ، ففي الدورات الأخيرة التي خضتها لم يكن يتواجد أحد".

وتسعى وليامس المصنفة سادسة إلى معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة المسجلة باسم الأسترالية مارغريت كورت (24 لقباً).