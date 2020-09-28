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الدوري الإنكليزي الممتاز
رولان غاروس

وليامس تعبر بعد معاناة في المجموعة الأولى

عبرت سيرينا وليامس أول اختباراتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بنجاح ولكن مستواها يشير إلى صعوبة وصولها إلى النهائي مستقبلاً.

Reuters


احتاجت الأميركية سيرينا وليامس إلى عصارة خبرتها لكي تقلب تخلفها في المجموعة الأولى أمام مواطنتها المغمورة كريستين اهن 2-4 و4-5 والإرسال في حوزة الأخيرة، إلى فوز بها بعد معاناة وقد احتاجت إلى 72 دقيقة لحسمها في شوط فاصل 7-2، قبل أن تجهز على منافستها تماماً في الثانية بفوزها بالأشواط الستة، لتحسم المواجهة القوية بمجموعتين دون رد 7-6 (7-2) و 6-0.

وقالت وليامس التي احتفلت ببلوغها التاسعة والثلاثين السبت عن نسخة رولان غاروس 2020 التي تقام في هذه الفترة من السنة خلافاً لموعدها الأصلي في أيار/مايو وحزيران/يونيو: "الأمر مختلف هذه المرة، لا وجود لأعداد غفيرة من الجمهور لكنه أمر جيد ان يتواجد بعضهم، إنه أمر لذيذ، ففي الدورات الأخيرة التي خضتها لم يكن يتواجد أحد".

وتسعى وليامس المصنفة سادسة إلى معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة المسجلة باسم الأسترالية مارغريت كورت (24 لقباً).

رولان غاروس بطولة فرنسا المفتوحة سيرينا وليامس
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