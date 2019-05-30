مونفيس يبلغ ثالث أدوار رولان غاروس

وحسم مونفيس المباراة بثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها 6-3 و6-4 و6-4، ليضرب موعداً في الدور القادم مع مواطنه الآخر أنطوان هوانغ الفائز على الإسباني فرناندو فرداسكو بثلاث مجموعات لواحدة 6-4 و3-6 و7-6 (7-5) و7-5.

وتأهل إلى الدور ذاته الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بثلاث مجموعات لاثنتين 5-7 و6-4 و6-2 و6-7 (5-7) و6-2.

ويواجه دل بوترو في الدور القادم الأسترالي جوردان تومسون الفائز على الكرواتي إيفو كارلوفيتش بثلاث مجموعات لواحدة.

بدوره بلغ الإيطالي فابيو فونيني الثاني عشر عالمياً الدور ذاته بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو دولبونيس بثلاث مجموعات لواحدة 6-4 و3-6 و6-3 و6-3.

ويلتقي فونيني في الدور القادم الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت الفائز على الأميركي تايلور فريتز بثلاث مجموعات نظيفة.

وفي بقية المباريات، فاز الكرواتي بورنا تشوريتش على الجنوب إفريقي لويد هاريس بثلاث مجموعات نظيفة، ليلتقي في الدور الثالث الألماني يان شتورف الفائز على المولدوفي رادو ألبوت بثلاث مجموعات لواحدة، وحسم الأرجنتيني ليوناردو ماير المواجهة مع مواطنه دافيد شفارتزمان بثلاث مجموعات لواحدة ليتأهل لمواجهة الفرنسي نيكولا ماهو المتأهل على حساب الألماني فيليب كولشرايبر بفوزه عليه بثلاث مجموعات نظيفة.