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دوري أبطال أوروبا
رولان غاروس

رولان غاروس: سينر يعاني قبل بلوغ الدور الثاني

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عانى الإيطالي الواعد يانيك سينر لبلوغ الدور الثاني من بطولة رولان غاروس، حيث احتاج إلى أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة لتخطي الفرنسي بيار-هوغ هيربير 6-1 و4-6 و6-7 (4-7) و7-5 و6-4 وسط مؤازرة جماهيرية لمنافسه على ملعب "سوزان لنغلن".

AFP

وأقر ابن الـ19 عاماً الذي وصل الموسم الماضي الى ربع نهائي البطولة الفرنسية في أول مشاركة له، أنه "عندما رأيت اسمه (هيربير) في القرعة، عرفت بأن المباراة ستكون صعبة، لاسيما هنا حيث يسانده الجمهور. لكن رغم ذلك، من الجميل حقاً أن نلعب مجدداً أمام الجمهور، بالتالي شكراً لجميع الذين جاءوا الى هنا". 

وتابع "كرة المضرب رياضة مجنونة حيث بإمكان أي شيء أن يتغير في كل نقطة. اليوم، أنا سعيد لأن الأمور كانت لصالحي...". ويلتقي سينر الذي وصل هذا الموسم وللمرة الأولى في مسيرته الى نهائي إحدى دورات الألف نقطة للماسترز (خسر في ميامي أمام البولندي هوبرت هوركاش)، في الدور الثاني مواطنه جانلوكا ماغر السابع والثمانين عالمياً.

رولان غاروس يانيك سينر
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