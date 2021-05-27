رولان غاروس: دجوكوفيتش وفيدرر ونادال في المسار ذاته من القرعة

وبالتالي إذا تابع كل دجوكوفيتش ونادال الساعي إلى لقبه الرابع عشر في رولان غاروس طريقهما في البطولة، سيلتقيان في نصف النهائي.

وحدث هذا الأمر لأن نادال تراجع إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي ولم يكن في القسم السفلي من مسار البطولة، في حين كان دجوكوفيتش بصفته المصنف أول عالميا في القسم العلوي. أما فيدرر الذي لم يخض سوى 3 مباريات في الأشهر الـ16 الأخيرة، فصنف في المركز الثامن.

أما أبرز اللاعبين في المسار الثاني من القرعة، فهما الروسي دانيل مدفيديف والنمساوي دومينيك تييم الذي بلغ نهائي البطولة مرتين عامي 2018 و2019.

وسيلتقي دجوكوفيتش في الدور الأول مع الأميركي تينيس ساندغرين، ونادال مع الأسترالي أليكسي بوبيرين، وفيدرر مع لاعب متأهل من التصفيات.

وتنطلق بطولة رولان غاروس في 30 من الشهر الحالي.