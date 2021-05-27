English
العربية
الدوري الأوروبي
رولان غاروس

رولان غاروس: دجوكوفيتش وفيدرر ونادال في المسار ذاته من القرعة

من قبل

أوقعت قرعة بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب، الثلاثة الكبار الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال في المسار ذاته.

AFP

وبالتالي إذا تابع كل دجوكوفيتش ونادال الساعي إلى لقبه الرابع عشر في رولان غاروس طريقهما في البطولة، سيلتقيان في نصف النهائي.

وحدث هذا الأمر لأن نادال تراجع إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي ولم يكن في القسم السفلي من مسار البطولة، في حين كان دجوكوفيتش بصفته المصنف أول عالميا في القسم العلوي. أما فيدرر الذي لم يخض سوى 3 مباريات في الأشهر الـ16 الأخيرة، فصنف في المركز الثامن.

أما أبرز اللاعبين في المسار الثاني من القرعة، فهما الروسي دانيل مدفيديف والنمساوي دومينيك تييم الذي بلغ نهائي البطولة مرتين عامي 2018 و2019.

وسيلتقي دجوكوفيتش في الدور الأول مع الأميركي تينيس ساندغرين، ونادال مع الأسترالي أليكسي بوبيرين، وفيدرر مع لاعب متأهل من التصفيات.

وتنطلق بطولة رولان غاروس في 30 من الشهر الحالي.

رولان غاروس بطولة فرنسا المفتوحة رافاييل نادال نوفاك دجوكوفيتش روجر فيدرر
السابق شابوفالوف يعلن انسحابه من رولا
اقرأ
شابوفالوف يعلن انسحابه من رولان غاروس
التالي

آخر الأحداث

>