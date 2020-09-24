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الدوري الإنكليزي الممتاز
رولان غاروس

رولان غاروس تواجه تخفيض عدد الجماهير!

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ستضطر بطولة رولان غاروس الفرنسية، إحدى البطولات الأربع الكبرى، المؤجلة بسبب كوفيد-19 إلى أواخر الشهر الحالي الى استضافة ألف مشجع في اليوم الواحد بدلاً من 5 آلاف المعلن عنها الأسبوع الفائت، عملاً بالتدابير الجديدة للحكومة.

AFP

وسبق أن أعلن مسؤولون في كرة المضرب الأسبوع الماضي تقليص السعة إلى خمسة آلاف مشجع في اليوم الواحد بدلاً من 11500 المعلن عنها قبل عشرة أيام للبطولة التي تنطلق منافساتها الأحد.

لكن الأربعاء طالب وزير الصحة أوليفييه فيران بقيود جديدة للملاعب الرياضية في 11 "منطقة حمراء" في البلاد، تشمل إحداها العاصمة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب إنه "حتى اليوم، ليس لدينا أي تأكيد على شروط تنظيم البطولة".

وقال فيران إن قرار السماح بتواجد ألف شخص كحد أقصى في الملاعب يدخل حيز التنفيذ "اعتباراً من السبت بعد التشاور بين المحافظين والمسؤولين المنتخبين المحليين".

كما أعلن وزير الصحة عن "إغلاق الصالات والقاعات الرياضية" لأنها "مساحات ضيقة ... وهي للأسف أماكن قد تنقل العدوى بشكل كبير".

هذه الإجراءات الجديدة التي ستستمر لمدة أسبوعين تشمل أيضاً بوردو وليون ونيس وليل وتولوز وسانت إتيان ورين وروان وغرونوبل ومونبيلييه.
                  
                  
                  
 

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