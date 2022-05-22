خروج دومينيك تيم من الدور الأول لبطولة رولان غاروس

وعانى تيم، بطل فلاشينغ ميدوز عام 2020، من إصابة في المعصم ابعدته عن الملاعب فترة طويلة وأدت إلى تراجعه إلى المركز 194 عالمياً.

ولم يفز تيم بأي مباراة في ست محاولات منذ عودته في آذار/مارس الماضي، ويعود فوزه الأخير إلى أكثر من عام تقريباً في دورة روما.

وقال المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً: "ليس من الرائع أن تشارك في بطولات كبرى مع العلم أن كل شيء ليس مثاليًا في التدريبات. أنا لا ألعب كما أود في التدريبات".

وأضاف "لم تكن مباراة جيدة على الإطلاق، كنت أعلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وأن المستوى مرتفع جداً من جميع اللاعبين المتنافسين هنا وأنا لم أصل بعد الى مستواي الحقيقي".

وأردف قائلاً "أنا على بعد بضعة أشهر من مستواي المعهود"، مشيرا إلى أن "المفتاح هو فقط التحلي بالصبر، والاستمرار في التحلي بالصبر، والعمل على تصحيح الأشياء التي لا تعمل، وبعد ذلك ستعود، لكن الأمر سيستغرق وقتًا".

وتابع "لا أستطيع أن أقول الآن إنني محبط، سأعمل بجد لمدة أسبوع ثم في البطولة التالية ألعب بشكل رائع".

يذكر ان تيم (28 عامًا) بلغ ربع نهائي على الأقل في رولان غاروس لمدة خمس سنوات متتالية من 2016 إلى 2020 ، وحل وصيفا للإسباني رافايل نادال في عامي 2018 و 2019.



