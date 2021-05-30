تيم يودع بطولة رولان غاروس من الدور الأول

وحقق أندوخار (35 عامًا) عودة لافتة ليتغلب على تيم حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة 4-6، 5-7، 6-3، 6-4، 6-4 بعد قرابة اربع ساعات ونصف على ملعب فيليب شاترييه.

وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها تيم من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة والمرة الأولى التي يفشل في بلوغ الدو ربع النهائي في باريس منذ العام 2015.

وقال تيم (27 عاماً) بعد الخسارة "إنه شعور قاسٍ، لأني معتاد منذ العام 2016 على الوصول إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة"،

ضيفًا "ولكن في الوقت ذاته، آخر مرة خرجت من الدور الاول من غراند سلام كان في اميركا المفتوحة 2019، لذا ليس منذ وقت طويل".

وهذه المرة الاولى في مسيرته الاحترافية الممتدة على مدى 17 عامًا التي يعود فيها أندوخار من تأخر مجموعتين لتحقيق الفوز، كما أنه انتصاره الاول على أحد المصنفين العشرة الاوائل منذ فوزه على السويسري روجيه فيدرر في جنيف في 2015.

وقال أندوخار بعد الفوز: "إنها لحظة مميزة جدًا لأنني أبلغ 35 عامًا ولا أعرف الى متى سألعب بعد. كان علي أن أؤمن أن بإمكاني تحقيق هذه النتيجة".

ولا يقدم تيم مستويات جيدة هذا الموسم حيث خسر أمام الإيطالي لورنتسو سونيغو في دورة روما للماسترز وضد البريطاني كاميرون نوري في ليون خلال الاسبوعين المنصرمين.

زفيريف ينجو

ونجا الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادسًا عالميًا من اللحاق بتيم، بعد أن واجه سيناريو معاكساً وعوّض تأخره بمجموعتين الى فوز 3-6، 3-6، 6-2، 6-2، 6-صفر على مواطنه اوسكار اوتي المتأهل من التصفيات.

وقال زفيريف (24 عامًا) الذي وصل مرتين إلى ربع نهائي البطولة "إنها المرة الأولى التي ألعب ضده ولم أعرف ما أتوقعه ولم يمنحني الإيقاع الذي أريده .... في النهاية كنت أفضل منه بدنياً ربما حيث بدأ يشعر بالتعب".

وهذه المرة السابعة التي يفوز بها زفيريف الباحث عن لقب ثالث هذا الموسم بعد أكابولكو المكسيكية ودورة مدريد للماستز، في مباراة من خمس مجموعات في رولان غاروس من سبع مباريات خاضها.

وطُلب من الجمهور مغادرة الملعب قرابة الساعة 20:15 في التوقيت المحلي نظرًا لمنع التجول في العاصمة الذي يبدأ عند الساعة 21:00 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. وسمح المنظمون بتواجد زهاء خمسة آلاف مشجع في الأيام العشرة الأولى من البطولة على أن يرتفع إلى 13 الف في الخمسة الاخيرة حيث سترتفع نسبة السعة الاستيعابية من 35 الى 65 في المئة.

وكان أيضًا الروسي كارن خاتشانوف (25) والاسبانيان بابلو كارينيو بوستا (12) وروبرتو باوتيستا أوغوت (11) من أبرز المتأهلين الى الدور الثاني.



