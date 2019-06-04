توقف مباراتي نادال وفيدرر بسبب الأحوال الجوية

قرّر منظمو بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، إيقاف مباراتي الدور ربع النهائي اللتين تجمعان الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً وحامل اللقب بالياباني كي نيشيكوري السابع، والسويسري روجيه فيدرر الثالث بمواطنه ستانيسلاس فافرينكا، بسبب التنبؤ بوصول عاصفة.

وقبل قرار تعليق المباراتين، كان فيدرر وصديقه فافرينكا متعادلين في المجموعة الرابعة 3-3، بعد أن فاز الأول قبلها بمجموعتين مقابل واحدة 7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (7-5)، فيما كان نادال، مسيطراً تماماً على مباراته مع نيشيكوري 6-1، 6-1 ثم 4-2 في المجموعة الثالثة.

وتمّت تغطية الملاعب مباشرة بعد دخول اللاعبين إلى غرف الملابس.

