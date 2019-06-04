العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
رولان غاروس

توقف مباراتي نادال وفيدرر بسبب الأحوال الجوية

من قبل

اتخذت اللجنة المنظمة لبطولة فرنسا المفتوحة قراراً جريئاً بإيقاف مباراتي ربع نهائي البطولة بسبب سوء الأحوال الجوية.

Reuters

قرّر منظمو بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، إيقاف مباراتي الدور ربع النهائي اللتين تجمعان الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً وحامل اللقب بالياباني كي نيشيكوري السابع، والسويسري روجيه فيدرر الثالث بمواطنه ستانيسلاس فافرينكا، بسبب التنبؤ بوصول عاصفة.

وقبل قرار تعليق المباراتين، كان فيدرر وصديقه فافرينكا متعادلين في المجموعة الرابعة 3-3، بعد أن فاز الأول قبلها بمجموعتين مقابل واحدة 7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (7-5)، فيما كان نادال، مسيطراً تماماً على مباراته مع نيشيكوري 6-1، 6-1 ثم 4-2 في المجموعة الثالثة.

وتمّت تغطية الملاعب مباشرة بعد دخول اللاعبين إلى غرف الملابس.
 

رافاييل نادال فيدرر
السابق كونتا أول بريطانية تبلغ نصف نه
اقرأ
كونتا أول بريطانية تبلغ نصف نهائي رولان غاروس منذ 36 عاماً
التالي نادال إلى نصف النهائي للمرة ال
اقرأ
نادال إلى نصف النهائي للمرة الثانية عشرة

آخر الأحداث