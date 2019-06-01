تسيتسيباس إلى ثمن نهائي رولان غاروس

واستكملت اليوم مباراة الدور الثالث التي توقفت الجمعة بسبب حلول الظلام والنتيجة التعادل 5-5 في المجموعة الثالثة، علما بأن اليوناني المصنف سادسا كان متأخرا فيها بنتيجة 2-5 قبل أن يعادل الأرقام.

ومع استئناف المباراة السبت على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي، تمكن الصربي من انتزاع المجموعة الثالثة على حساب اليوناني البالغ من العمر 20 عاما، وهدده بشكل كبير في المجموعة الرابعة حيث أتيحت له فرصة للفوز بها وجر المباراة الى مجموعة خامسة فاصلة.

وقال تسيتسيباس "الأمر معقد فعلا عندما تعاود اللعب في اليوم التالي. الأمر غير معتاد، ولا تقوم به غالبا (...) كان من المهم أن أنقذ فرص حسم المجموعة (التي أتيحت لمنافسه)".

أضاف أن إنهاء المباراة في المجموعة الرابعة "مهم لتوفير الطاقة البدنية".

وبات تسيتسيباس أول يوناني يبلغ الدور ثمن النهائي في البطولة الفرنسية المقامة على ملاعب ترابية، منذ لازاروس ستاليوس عام 1936.

واقترب الصربي المصنف 60 عالميا من الفوز بالمجموعة الرابعة عندما كان الإرسال بحوزته والنتيجة لصالحه 5-4، قبل أن يرد تسيتسيباس الكسر ويعادل 5-5، ويجر المجموعة لاحقا الى شوط فاصل.

ويلاقي اليوناني في الدور المقبل الفائز من مباراة السويسري ستانيسلاس فافرينكا والبلغاري غريغور ديميتروف.

