بطولة رولان غاروس: نادال يُطَمئن عشاقه بشأن إصابته بـ"لا شيِء للتعافي منه"



وتأثر الإسباني البالغ من العمر 35 عاماً بتجدد الآلام في قدمه خلال مشاركته في دورة روما الألف نقطة للماسترز الأسبوع الماضي، ما ساهم في خروجه من الدور الثالث على يد الكندي دينيس شابوفالوف.

لكنه تمرن الأربعاء أمام آلاف المشجعين الذين حضروا الى ملاعب رولان غاروس لمشاهدة النجوم يستعدون لثانية البطولات الكبرى والمقرر انطلاقها الأحد، ولم يظهر أي تأثر بهذه الإصابة المزمنة.

ولدى سؤاله الجمعة عما إذا تعافى من الإصابة، أجاب الإسباني: "لا شيء للتعافي منه. ما حصل في روما هو شيء اختبرته مرات عدة خلال تماريني. عانيت بعدها ليومين، لكني أفضل الآن ولهذا السبب أنا هنا".

وبدأ نادال الموسم بشكل رائع من خلال تحقيقه 20 انتصاراً متتالياً في سلسلة تخللها احرازه لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته، ما خوله الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) الذي كان يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

لكنه غاب عن الملاعب لستة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الضلع خلال مشواره نحو نهائي دورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز حيث خسر أمام الأميركي تايلور فريتز الذي وضع حداً لسلسلة انتصارات الإسباني وألحق به الهزيمة الأولى منذ بداية الموسم.

وتذمر نادال من تجدد الأوجاع في قدمه خلال مشاركته في دورة روما، لكنه بدا واثقاً الجمعة من قدرته على التعامل مع الأمر بالقول: "الآلام موجودة دائماً ولن تختفي الآن. الأمر يتعلق بما إذا كان الألم قوياً بما يكفي للسماح لي باللعب بفرص حقيقية (للفوز) أم لا".

وتابع: "إنه شيء أعيش معه كل يوم، لذا فهو ليس جديداً بالنسبة لي وليس مفاجأة كبيرة. لذلك أنا هنا فقط لألعب كرة المضرب ولأحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة هنا في رولان غاروس. وإذا كنت لا أؤمن بأن هذا الأمر (الفوز) يمكن أن يحدث، فلم أكن لأتواجد هنا على الأرجح".