تأهل رود جاء عقب فوزه على البولندي هوبيرت هوركاتش بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة فأصبح بذلك أول نرويجي يبلغ ربع النهائي في البطولة الفرنسية.

واستفاد رود من الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها هوركاش (39 مقابل 19) الذي لم يتمكن من الاعتماد على إرساله من أجل الخروج فائزاً، علماً انه كان وصل إلى ثمن النهائي من دون أن يخسر أي مجموعة أو يتخلى عن إرساله.

ولكن أمام رود، بلغت نسبة نجاح إرساله الأول 53 في المئة فقط، في حين فشل في الاستفادة من الثاني أمام ضربات النرويجي الذي نوّع اسلوب لعبه ليحسم اللقاء باربع مجموعات.

وضرب رود، نجل اللاعب السابق كريستيان، في الدور التالي موعداً مع الشاب الدنماركي رونه الذي فجّر مفاجأة كبيرة بإقصاء اليوناني تسيتسيباس المصنف رابعاً من ثمن النهائي.

وفاز رونه على تسيتسيباس بثلاث مجموعات لواحدة وبواقع 7-5 و3-6 و6-3 و6-4 خلال ساعة و4 دقائق تقريباً.