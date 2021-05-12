التصريح الصحي شرط لحضور مباريات رولان غاروس

يتعيّن على عشاق كرة المضرب في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، أن يكون بحوزتهم تصريح صحي يفيد بعدم إصابتهم بفيروس كوفيد-19 ، إذا ما أرادوا أن يكونوا من بين حفنة سيسمح لهم بمتابعة المباريات في المدرجات، كما أعلن المنظمون الأربعاء.

وقالت المديرة العامة للاتحاد الفرنسي لكرة المضرب أميلي أوديا-كاستيرا، بأنه يتعيّن على المتفرجين الذين سيتابعون منافسات رولان غاروس المقررة في 30 أيار/مايو الحالي، أن يكونوا قد خضعوا لفحص للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من حضورهم إلى الملاعب، أو أن تكون في حوزتهم شهادة تفيد بأنهم تلقوا اللقاح.

وأكدت المسؤولة في الاتحاد السماح لـ5388 متفرجا لحضور المباريات على ملاعب رولان غاروس في ضواحي باريس العاصمة، تماشيا مع قوانين الحكومة الفرنسية بشأن جائحة كوفيد-19.

وأشارت إلى أن عدد المتفرجين سيرتفع إلى 13146 اعتبارا من التاسع من حزيران/يونيو مع قرار الحكومة بالسماح بما نسبته 65 في المئة من السعة الإجمالية.

ويأمل الاتحاد الفرنسي في بيع 118611 ألف بطاقة هذا العام، مقارنة مع نصف مليون بطاقة في السنوات التي سبقت فيروس كورونا.

بيد أن الاتحاد الفرنسي لم يحصل على إذن خاص لحضور المباريات خلال أوقات منع التجول في البلاد بين الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة صباحا، وبالتالي ستقام المباريات المسائية من دون جمهور.

وكان الاتحاد الفرنسي قرّر تأجيل البطولة التي تقام على ملاعب ترابية لأسبوع واحد لتقام في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 13 حزيران/يونيو من أجل الترحيب بعدد أكبر من المتفرجين معوّلين على تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء.

في العام 2020، تأجلت البطولة أشهرا عدة بسبب الجائحة قبل أن تقام أخيرًا في أيلول/سبتمبر بحضور الف شخص يوميًا بدلا من موعدها التقليدي في أيار/مايو، فيما تقام كل المنافسات الرياضية حاليًا في فرنسا ولكن خلف أبواب موصدة.