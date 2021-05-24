الأميركية الواعدة غوف تسعى للتألق في رولان غاروس

تستعد الأميركية الصاعدة كوكو غوف للاشتراك في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بعد أن حققتج نتائج ناجحة على الملاعب الرملية في إيطاليا على مدار الأسبوعين الأخيرين وهو ما عزز ثقتها بالنفس وأدى إلى تقدمها 10 مراكز لتصعد إلى المركز 25 عالمياً وهو أعلى تصنيف تصل إليه طوال مسيرتها.

وخلال مسيرتها القصيرة في بطولات المحترفات وصلت غوف (17 عاماً) بالفعل إلى الدور الرابع (دور 16) في بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون وقريباً في بطولة فرنسا المفتوحة ستصبح مصنفة في بطولة كبرى للمرة الأولى عند انطلاق المنافسات على ملاعب رولان غاروس الرملية الأحد المقبل.

وخلال أيار/مايو الجاري تأهلت جوف وللمرة الأولى لقبل نهائي بطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة في روما وبعد ذلك توجت بأول لقب لها على ملاعب رملية في بارما.

وقالت اللاعبة الأمريكية للصحفيين بعد تتويجها بثاني لقب خلال مسيرتها "لدي إحساس جيد حقا قبل فرنسا المفتوحة.. وأتمنى الاستمرار في التقدم والتحسن."

وأضافت قولها: "أشعر أن ضرباتي جيدة وتحركاتي جيدة وأحوالي البدنية والنفسية والمعنوية جيدة. لذك أعتقد أنها ستكون بطولة جيدة بالنسبة لي".

وفي فرنسا المفتوحة ستكون غوف أصغر مصنفة سناً على مستوى البطولات الكبرى منذ 15 عاما بعد نيكول فايديسوفا في ويمبلدون في 2006.

وفازت غوف أيضاً بلقب الزوجي في بطولة بارما مع كاتي ماكنالي لتصبح أصغر لاعبة سناً تجمع بين اللقبين في بطولة واحدة خلال نحو 17 عاماً بعد أن حصدت الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا اللقبين في بطولة برمنغهام في 2004.

وأكدت غوف التي توجت بلقب الناشئات في رولان غاروس في 2018 أنها الآن أصبحت تستمتع باللعب على الملاعب الرملية أكثر من ذي قبل.

