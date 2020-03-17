إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب فيروس كورونا

وأعلن الاتحاد الفرنسي للتنس الثلاثاء عن إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى 20 أيلول/سبتمبر بعد أن كانت بين 24 أيار/مايو و7 حزيران/يونيو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي: "أنّ الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس +كوفيد-19+ تؤثر على جميع السكان، من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الذين كانوا يعملون في التحضير للبطولة، قرّر الاتحاد الفرنسي للتنس أن ينظم نسخة 2020 من بطولة رولان غاروس بين 20 أيلول/سبتمبر و4 تشرين الأول/أكتوبر".



وإذا لم يحدث أيّ طارىء جديد في الروزنامة، ستبدأ البطولة الفرنسية بعد أسبوع من نهائي الرجال لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.



المزيد من التفاصيل بعد قليل...