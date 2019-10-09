المباراة شهدت ندية كبيرة وتمكن المنتخب الأرجنتيني من فرض أفضليته على اللقاء المجريات بفضل تألق نجمِه نيكولاس سانشيث سانشيس لينهي الشوط الأول متقدما بتسع عشرة نقطة مقابل خمس وواصل أفضليته محققا انتصاره الثاني في آخر مباراة يخوضها ضمن مشواره في النسخة الحالية في حين تبقت مباراة واحدة للمنتخب الأمريكي على أمل أن يحقق فيها انتصاره الوحيد قبل انهاء مشوارِه.

