حققت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، اللقب الأكبر في مسيرتها الاحترافية بتتويجها السبت بدورة مدريد للألف على الملاعب الترابية بفوزها في النهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عشرة 7-5، صفر-6، 6-2.

وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.

ولم يسبق لجابر (27 عامًا) قبل مدريد أن بلغت نهائي إحدى دورات الألف ونجحت في أول محاولة بتحقيق اللقب.

وكان هذا النهائي السادس لجابر في مسيرتها الاحترافية، إذ خسرت دورة تشارلستون الأميركية في وقت سابق العام الحالي ونفسه في العام الفائت، بالاضافة إلى شيكاغو الأميركية 2021 وموسكو 2018.

قالت بعد الفوز "خسرنا العديد من النهائيات، لذا أنا سعيدة أننا تمكنا من الفوز اليوم. كان الأمر صعبًا خاصة المرة الأخيرة في تشارلستون. أشكر كل من دعمني اليوم".

وأضافت للجماهير "أعدكم أن أتعلم المزيد من الكلمات الإسبانية وأعود العام المقبل".

وكانت التونسية، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب الأولى عالميًا سابقًا وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017 قبل أن تتفوق على الروسية إيكاتيرينا ألكسندورفا في نصف النهائي.

وهذه المرة الثالثة تواليًا التي تتفوق فيها جابر على بيغولا في خامس مواجهة بينهما، والثانية هذا العام بعد مواجهة دور الـ16 في دبي، مقابل فوزين للأميركية في أول مواجهتين بين اللاعبتين.