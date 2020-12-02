English
العربية
دوري أبطال أوروبا
رابطة التنس للمحترفات

رابطة اللاعبات المحترفات تعلن صيغة مماثلة للرجال

من قبل

أعلنت رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب رسميا اعتمادها من الان وصاعدا الصيغة ذاتها لدى اللاعبين المحترفين في الدورات، في إطار تحديث اللعبة.

Reuters

وسيُطلق على البريمير الالزامية والبريمير 5 وهما المسابقتان الرسميتان بعد بطولات الغراند سلام، تسمية دورات المحترفات للألف نقطة.

وتتحول دورات البريمير الى دورات 500 نقطة، انترناشونال الى 250.

وقال بيان صادر عن رابطة اللاعبات المحترفات التي تدير اللعبة لدى السيدات والتي أنشئت عام 1973 بفضل دعم النجمة الأميركية بيلي جين كينغ "عملت رابطة اللاعبات المحترفات مع رابطة اللاعبين المحترفين من أجل الاستمرارية وانتظام كرة المضرب الاحترافية".

وأكدت رئيسة الرابطة ميكي لاولر أن الهدف "هو مساعدة أنصار رابطة اللاعبات المحترفات، الشركاء التجاريين ووسائل الإعلام من أجل المشاركة ومتابعة رياضتنا".

وكان النجم السويسري روجيه فيدرر أعرب عن رغبته في أن تقوم رابطتا اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في توحيد جهودهما خلال فترة الحجر الصحي في نيسان/أبريل الماضي.                                                      

رابطة اللاعبات المحترفات
السابق شفيونتيك تدخل نادي الـ20 الأول
اقرأ
شفيونتيك تدخل نادي الـ20 الأوليات
التالي

آخر الأحداث