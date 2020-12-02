رابطة اللاعبات المحترفات تعلن صيغة مماثلة للرجال

وسيُطلق على البريمير الالزامية والبريمير 5 وهما المسابقتان الرسميتان بعد بطولات الغراند سلام، تسمية دورات المحترفات للألف نقطة.

وتتحول دورات البريمير الى دورات 500 نقطة، انترناشونال الى 250.

وقال بيان صادر عن رابطة اللاعبات المحترفات التي تدير اللعبة لدى السيدات والتي أنشئت عام 1973 بفضل دعم النجمة الأميركية بيلي جين كينغ "عملت رابطة اللاعبات المحترفات مع رابطة اللاعبين المحترفين من أجل الاستمرارية وانتظام كرة المضرب الاحترافية".

وأكدت رئيسة الرابطة ميكي لاولر أن الهدف "هو مساعدة أنصار رابطة اللاعبات المحترفات، الشركاء التجاريين ووسائل الإعلام من أجل المشاركة ومتابعة رياضتنا".

وكان النجم السويسري روجيه فيدرر أعرب عن رغبته في أن تقوم رابطتا اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في توحيد جهودهما خلال فترة الحجر الصحي في نيسان/أبريل الماضي.