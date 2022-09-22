دورة طوكيو: انسحاب أوساكا بسبب أوجاع في المعدة

وقالت أوساكا في بيان أصدره المنظمون "إنه لشرف كبير لي المشاركة في دورة طوكيو أمام جماهير رائعة هنا في اليابان".

وأضافت "كانت هذه البطولة وستظل دائما خاصة بالنسبة لي وكنت أتمنى لو تسنى لي دخول أرضية الملعب وخوض المباراة، لكن جسدي لم يسمح لي بذلك."

وتابعت "أشكركم على كل دعمكم هذا الأسبوع وسأراكم العام المقبل".

وكانت أوساكا، المتوجة بأربعة ألقاب كبيرة في الغراند سلام تتطلع إلى إنهاء سلسلة سيئة من الأداء في طوكيو حيث كانت حاملة اللقب منذ آخر مرة أقيمت فيها البطولة عام 2019، لا سيما بعد تراجع تصنيفها إلى المرتبة الـ48 عالميا.

وكانت مباراة الدور الأول لأوساكا في طوكيو ضد الأسترالية داريا سافيل استمرت سبع دقائق فقط قبل إصابة منافستها في الركبة.

