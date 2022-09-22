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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
رابطة التنس للمحترفات

دورة طوكيو: انسحاب أوساكا بسبب أوجاع في المعدة

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تواصلت متاعب اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا بعد أن اضطرت إلى الانسحاب من بطولة طوكيو لكرة المضرب الخميس بعد أن اشتكت من آلام في المعدة قبل مباراتها المقررة ضد البرازيلية بياتريز حداد مايا في الدور الثاني.

AFP

وقالت أوساكا في بيان أصدره المنظمون "إنه لشرف كبير لي المشاركة في دورة طوكيو أمام جماهير رائعة هنا في اليابان".

وأضافت "كانت هذه البطولة وستظل دائما خاصة بالنسبة لي وكنت أتمنى لو تسنى لي دخول أرضية الملعب وخوض المباراة، لكن جسدي لم يسمح لي بذلك." 

وتابعت "أشكركم على كل دعمكم هذا الأسبوع وسأراكم العام المقبل".

وكانت أوساكا، المتوجة بأربعة ألقاب كبيرة في الغراند سلام تتطلع إلى إنهاء سلسلة سيئة من الأداء في طوكيو حيث كانت حاملة اللقب منذ آخر مرة أقيمت فيها البطولة عام 2019، لا سيما بعد تراجع تصنيفها إلى المرتبة الـ48 عالميا.

وكانت مباراة الدور الأول لأوساكا في طوكيو ضد الأسترالية داريا سافيل استمرت سبع دقائق فقط قبل إصابة منافستها في الركبة.
                  

دورة طوكيو ناومي أوساكا رابطة التنس للمحترفات بطولة طوكيو لكرة المضرب
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