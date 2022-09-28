دورة بارما: المصرية شريف إلى ربع النهائي



وكانت شريف تغلبت على المجرية آنا بوندار 7-5 و6-4 في الدور الأول.

وتلتقي شريف في ربع النهائي مع الأميركية لاورين ديفيس التي تغلبت على الإسبانية سارا سوريبيس 3-6 و6-4 و7-5.

وبلغت اليونانية ماريا سكاري المصنفة أولى في الدورة الدور ربع النهائي أيضا بفوزها الصعب على الهولندية أرانتشا روس 3-6 و6-2 و6-3، في حيت غادرت الأميركية سلون ستيفنس الرابعة بسقوطها أمام المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 5-7 و6-2 و5-7.

وفي الدور المقبل، تلعب ساكاري مع البلجيكية مارينا زانيفسكا الفائزة على المجرية الأخرى دالما غالفي 6-1 و6-3، وكوفينيتش مع الإيطالية جاسمين باوليني التي تغلبت على مواطنتها إليزابيتا كوتشياريتو 4-6 و6-3 و6-4.

وبلغت الدور ذاته الرومانية آنا بوغدان السادسة بتغلبها على السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا 6-2 و3-6 و6-3، لتضرب موعدا مع مواطنتها إيرينا-كاميليا بيغو الثالثة والفائزة على الإيطالية ماتيلد باوليتي المشاركة ببطاقة دعوة 6-4 و6-4.