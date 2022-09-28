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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
رابطة التنس للمحترفات

دورة بارما: المصرية شريف إلى ربع النهائي

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بلغت المصرية ميار شريف الدور ربع النهائي من دورة بارما الإيطالية الدولية (250 نقطة) على الملاعب الترابية بفوزها على السويسرية سيمونا فالتيرت 6-3 و7-6 (7-1) الأربعاء.

AFP


وكانت شريف تغلبت على المجرية آنا بوندار 7-5 و6-4 في الدور الأول.

وتلتقي شريف في ربع النهائي مع الأميركية لاورين ديفيس التي تغلبت على الإسبانية سارا سوريبيس 3-6 و6-4 و7-5.

وبلغت اليونانية ماريا سكاري المصنفة أولى في الدورة الدور ربع النهائي أيضا بفوزها الصعب على الهولندية أرانتشا روس 3-6 و6-2 و6-3، في حيت غادرت الأميركية سلون ستيفنس الرابعة بسقوطها أمام المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 5-7 و6-2 و5-7.

وفي الدور المقبل، تلعب ساكاري مع البلجيكية مارينا زانيفسكا الفائزة على المجرية الأخرى دالما غالفي 6-1 و6-3، وكوفينيتش مع الإيطالية جاسمين باوليني التي تغلبت على مواطنتها إليزابيتا كوتشياريتو 4-6 و6-3 و6-4.

وبلغت الدور ذاته الرومانية آنا بوغدان السادسة بتغلبها على السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا 6-2 و3-6 و6-3، لتضرب موعدا مع مواطنتها إيرينا-كاميليا بيغو الثالثة والفائزة على الإيطالية ماتيلد باوليتي المشاركة ببطاقة دعوة 6-4 و6-4.

ميار شريف دورة بارما رابطة التنس للمحترفات
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