وأشار النادي في بيان على موقعه الرسمي إلى أن هذا الانتقال جاء بعد توصل الركراكي لاتفاق مع الدحيل وأن النادي المغربي قد وافق على طلب المدرب بالمغادرة، هذا وتمّ تعيين مصطفى الخلفي مدرباً مؤقتاً للفريق، في انتظار الإعلان عن مدرب جديد في أقرب وقت.