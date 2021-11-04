موفد جريدة موندو ديبورتيفو: "تشافي سيكون المدرب القادم لبرشلونة" من قبل beIN SPORTS November 4, 2021 20:13 1:20 دقيقة أكد الصحفي إيدو باولو، موفد جريدة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى العاصمة القطرية الدوحة بأن تشافي إيرنانديث سيكون المدرب المقبل لبرشلونة، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين الناديين. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر السد برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة تعرف على آخر أخبار إمكانية تدريب تشافي لبرشلونة 0:54 دقيقة العربي يواصل عروضه القوية 0:32 دقيقة الرمثا بطلاً للأردن للمرة الأولى منذ 40 عاماً! 0:40 دقيقة خاميس في قائمة المنتخب الكولومبي 0:38 دقيقة برشلونة يعلن إصابة لاعبيه ديمبيلي وديست 1:05 دقيقة إعلان وشيك عن انتقال تشافي لتدريب برشلونة 3:09 دقيقة توتنهام "كونتي" يسعى لاستعادة الثقة 2:24 دقيقة "الثأر" شعار روما في مواجهة بودو/غليمت 1:16 دقيقة آرون كريسويل في حوار حصري على beIN SPORTS 3:28 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مرسيليا ولاتسيو