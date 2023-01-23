يدخل فريق الغرافة لقاء اليوم وفي جعبته 12 نقطة، ليترك المربع الذهبي الذي ظل به لفترة طويلة، فيما يبحث الريان عن الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلازمه منذ بداية الموسم.

وكان الغرافة قد أجرى تغييرًا على مستوى الجهاز الفني منذ شهر نوفمبر الماضي، بإسناد المهمة إلى المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز خلفًا للإيطالي أندريا ستراماتشوني.

وفي معسكر الريان، أحدث الفريق تغييرات على مستوى اللاعبين المحترفين بالتعاقد مع المدافع الياباني المونديالي شوغو تانيغوتشي بدلًا من المحترف الفلسطيني ياسر حمد، بالإضافة إلى استعادة الحارس إيفانيلدو رودريغيز من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

