حكم المباراة منح نادي قطر ركلة جزاء نجح المهدي بن رحمة في ترجمتها إلى هدف في الدقيقة الحادية والعشرين، غير أن الدحيل نجح في إدراك التعادل عبر رأسية إدميلسون جونيور.

وبهذا التعادل رفع الدحيل رصيده إلى ثمان وعشرين نقطة في المركز الثاني.