منافسات الدوري القطري تعود من جديد من قبل beIN SPORTS January 4, 2023 09:14 0:44 دقيقة تعود عجلة الدوري القطري للدورانِ من جديد الأربعاء بعد توقفٍ لفترةٍ طويلة منذ منتصفِ سبتمبر الماضي بسبب التحضيراتِ لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مباريات كأس فرنسا على beIN SPORTS حتى عام 2026 0:23 دقيقة ليونيل ميسي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان 0:44 دقيقة منافسات الدوري القطري تعود من جديد 3:12 دقيقة البصرة تتأهب لاحتضان "خليجي 25" 3:34 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل نتائجه البراقة 3:25 دقيقة نيوكاسل يقتنص نقطة التعادل من معقل المتصدر آرسنال 0:33 دقيقة شكوى من رابطة الليغا حول الهتافات ضد فينيسيوس 1:11 دقيقة مدرب النصر غارسيا يشيد بالأسطورة رونالدو 1:16 دقيقة مسلي آل معمر يتحدث عن انتقال رونالدو للنصر 2:53 دقيقة بعد مسيرة حافلة ...رونالدو يحط الرحال في النصر