ممثل عن الطواقم الطبية يعطي شارة عودة منافسات الدوري القطري من قبل beIN SPORTS July 24, 2020 16:46 1:00 دقيقة شهد الدوري القطري لقطة إنسانية رائعة بدخول ممثل عن الطواقم الطبية لأرض ملعب الجنوب من أجل اعطاء ضربة عودة منافسات كرة القدم وذلك تكريماً لمجهوداتهم في مجابهة "فيروس كورنا". الدوري القطري استاد الجنوب -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة تكريماً لمجهودات الطواقم الطبية في مجابهة الجائحة 25:10 دقيقة اللقاء الخاص الكامل مع توماس باخ 0:42 دقيقة إصابات بالفيروس بين لاعبي الدوري المصري 2:39 دقيقة مواجهات الدوري القطري على ملعبي السدّ والجنوب 3:20 دقيقة عجلة الدوري القطري تعود للدوران 1:24 دقيقة جوردان هندرسون أفضل لاعب في الـ"برميرليغ" 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:29 دقيقة باريس سان جيرمان وسانت إتيان – التغطية الخاصة 4:09 دقيقة لاتسيو يحجز مقعده في دوري الأبطال 0:38 دقيقة باخ: رسالة الألعاب الأولمبية تتمحور حول وحدة البشر