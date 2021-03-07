مصعب خضر: استحقينا لقب الدوري من قبل beIN SPORTS March 7, 2021 19:46 1:03 دقيقة أكد مصعب خضر لاعب نادي السد أن فريقه استحق التتويج بلقب الدوري القطري وذلك قبل 4 مراحل من نهاية الموسم. مقابلات الدوري القطري السد مصعب خضر -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة لابورتا يفوز برئاسة نادي برشلونة بشكل رسمي 3:58 دقيقة انتصار كبير لتوتنهام على كريستال بالاس 3:03 دقيقة مالك الجزيري يثمّن دعم الاتحاد القطري 1:07 دقيقة محمد وعد: أبارك لجماهير السد 1:03 دقيقة مصعب خضر: استحقينا لقب الدوري 0:29 دقيقة روبليف يتوّج بلقب بطولة روتردام 3:55 دقيقة مراسم تتويج الزعيم 3:41 دقيقة مانشستر يونايتد يحسم الديربي ويقفز للوصافة 2:17 دقيقة السد يحسم لقب الدوري القطري 4:00 دقيقة ديربي مدريد ينتهي على وقع تعادل يُفرح برشلونة