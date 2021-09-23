قدّم نادي الريان نجمه الجديد الكولومبي خاميس رودريغيس اليوم الخميس بملعب أحمد بن علي المونديالي بعد انضمامه للفريق القطري قادماً من إيفرتون الإنكليزي بعقد لثلاث سنوات.

بلان يُشيد بـ"خاميس"

أعرب مدرب الريان القطري، الفرنسي لوران بلان، عن بالغ سعادته بالتعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريغيس.

وقال بلان: "أنا سعيد جداً بالتعاقد مع لاعب كبير بقيمة خاميس، إنه لاعب مذهل وقدومه أمر رائع للنادي وللكرة القطرية".

وأضاف الفرنسي: "كنا نحتاج للاعب من طينة خاميس لأن وجوده مهمّ جداً للمدرب، للفريق وللدوري ككل".

وتابع: "ستكون المسؤولية كبيرة على عاتق خاميس، آمل أن يكون جاهزاً خلال وقت قصير لمساعدة الفريق لأننا بحاجة إليه على أرضية الميدان".

وأردف: "أنا على يقين أنه سيكون لاعبا مؤثرا في الفريق"

خاميس سعيد بالتواجد في قطر

بدوره عبّر النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريغيس عن غبطته بالتواجد في قطر واللعب لمصلحة الريان مؤكداً أنه يريد تحقيق البطولات وترك بصمة في النادي العريق.

وقال خاميس: "أنا سعيد بالتواجد في قطر، إنه فصل جديد من مسيرتي"

وأضاف: "آمل أن أقدّم الإضافة للنادي. لست هنا في عطلة، أريد التتويج بالألقاب وهو ما أرغب به دائما لذلك سأبذل قصارى جهدي. لقد انضممت لنادي الريان من أجل الفوز بالبطولات. هدفي الأول الآن هو التأقلم مع الفريق وجعل جماهير الريان تستمتع بما سأقدّمه هنا".

وتابع: "لقد كانت الفترة الماضية صعبة للغاية إذ لم أشارك في المباريات منذ مدّة طويلة. أتوجّه بالشكر لكل من دعمني ولكل من ساهم في هذه الصفقة. أنا سعيد وآمل أن أتواجد مع هذا المدرب الكبير (لوران بلان) والنادي العريق لتحقيق أهدافنا وذلك من خلال تظافر جهود كل الأطراف".

وأردف: "قطر ستستضيف كأس العالم، أتمنّى أن أكون متواجدا هنا مع منتخب بلدي".

وختم: "إن وجودي في البلد المنظم للمونديال أمر استثنائي. من الرائع أن ألعب في أحد ملاعب كأس العالم".



