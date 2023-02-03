كلاسيكو جماهيري مرتقب بين الريان والعربي من قبل beIN SPORTS February 3, 2023 19:55 1:56 دقيقة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوريّ نجوم قطر يواجه الريان ضيفه العربي في قمّة الكلاسيكو الجماهيري. مواجهة الريان والعربي موعدك معها سيكون في تمام السابعة مساء السبت وستذاع عبر قناة beIN SPORTS تقارير إخبارية دوري نجوم قطر العربي الريان -آخر الفيديوهات 2:58 دقيقة فولهام يفرض التعادل على تشلسي 3:23 دقيقة منتخب مدغشقر يحرز المركز الثالث في "شان 2022" 1:56 دقيقة كلاسيكو جماهيري مرتقب بين الريان والعربي 0:35 دقيقة الدراج البرتغالي غيريرو يحرز لقب طواف السعودية 0:36 دقيقة أرتيتا يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر يناير 0:53 دقيقة رونالدو يحرز هدفه الأول في الدوري بقميص النصر 2:10 دقيقة راشفورد الأفضل في الـ"بريميرليغ" خلال شهر يناير 0:39 دقيقة الأسترالي كيريوس يفلت من الإدانة بتهمة الاعتداء 1:51 دقيقة بيل يظهر بمستوى لافت في بطولة للغولف 0:38 دقيقة وداع لافت لفلامينغو قبل السفر إلى المغرب