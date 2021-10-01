قمّة مرتقبة بين العربي والسد من قبل beIN SPORTS October 1, 2021 11:29 1:33 دقيقة مواجهة مرتقبة بين العربي والسد في الجولة الخامسة من الدوري القطري لكرة القدم. تقارير إخبارية العربي السد -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة كوستا مطلوب من الشرطة للتحقيق معه 1:33 دقيقة قمّة مرتقبة بين العربي والسد 3:22 دقيقة الجماهير المغربية تنتظر العودة إلى المدرجات 0:57 دقيقة البرتغال في نهائي كأس العالم 1:18 دقيقة هاري كاين .. "هاتريك" في 20 دقيقة 3:12 دقيقة وست هام يونايتد يتجاوز عقبة رابيد فيينا بنجاح 4:31 دقيقة كاين يقود توتنهام لفوز كاسح على مورا السلوفيني 5:35 دقيقة ليفركوزن يضرب سلتيك برباعية 1:21 دقيقة ديشان يتحدث عن استبعاد جيرو وصعوبة مواجهة بلجيكا 0:46 دقيقة الكشف عن تشكيلة المغرب لتصفيات مونديال 2022