دفاع الدحيل تعرض للانهيار في غضون ِخمس ِدقائقَ حيث استقبل ثلاثة َ أهداف، الهدفُ الأول جاء عبر محمد عماد عياش، وبعدها بثلاثِ دقائق ضاعف زميلُهُ دالا جيلسون النتيجة َللوكرة، قبل أن يحرزَ خالد منير الهدفَ الثالث.

فيما دون الجزائري محمد بن يطو الهدفَ الرابع للوكرة الذي رفع رصيدَهُ إلى ثمان ٍوعشرين نقطة فيما تجمدَ رصيدُ الدحيل عند ثلاثٍ وثلاثين.

في الجولةِ السادسة َعشرة أيضاً تعادل الخور مع السيلية بهدفٍ لمثله يوانِيس فيتفاتزيديس أحرز الهدفَ الأول للخور من علامة الجزاء فيما نجح محمد صلاح النيل لاعب السيلية من خطفِ التعادل في الأنفاسِ الأخيرة للقاء.