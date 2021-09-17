الغرافة يواجه الأهلي والريان أمام الوكرة من قبل beIN SPORTS September 17, 2021 15:40 0:42 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الغرافة والأهلي ولقاء واعد بين الريان والوكرة في الجولة الثانية من الدوري القطري لكرة القدم. تقارير إخبارية الغرافة الريان -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة نساء بوليفيات يلعبن كرة القدم على قمة جبلية 1:31 دقيقة الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 0:42 دقيقة الغرافة يواجه الأهلي والريان أمام الوكرة 0:43 دقيقة صراع تصحيح المسار بين نيوكاسل وليدز 0:53 دقيقة الترويج لوظائف الشباب في قطاع الرياضة 1:03 دقيقة أنور الغازي يشيد بعودة كريستيانو 1:19 دقيقة لقطة اليوم .. "حين تخونك يداك لا تلم قفازاتِك" 1:13 دقيقة مورينيو: "عانينا في البداية لكننا عدنا بقوّة" 1:07 دقيقة براندن رودجرز: "نشعر بخيبة أمل" 1:25 دقيقة ستيفن جيرارد: "علينا استخلاص العبر"