همام الأمين افتتح التسجيل للغرافة في الدقيقة الثامنة والأربعين قبل أن يعدل عمر العمادي النتيجة لقطر في الدقيقة الحادية والخمسين وفي الدقيقة الرابعة والستين سجل أنتوني أوكبوتو الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل أن يعدل شيخ دياباتي النتيجة للضيوف في الدقيقة الثامنة والستين. وفي آخر أنفاس المباراة أحرز (همام الأمين هدف الفوز للغرافة.

من جهته تعادل الريان مع الأهلي بهدف لمثله بوزو افتتح التسجيل لضيوف في الدقيقة الثانية والعشرين ومع الدقيقة الحادية والستين سجل ياسين ابراهيمي هدف التعادل للريان.

واكتسح أم صلال مضيفه الشمال بسداسية افتتحها أيمن عبد النور عند الدقيقة الرابعة، وأضاف أيمن حسين الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين، وسجل اللاعب ذاته ثالث الأهداف في الدقيقة الحادية والستين، وعزز إيزاييل دا سيلفا باربوسا النتيجة لام صلال بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة الحادية والسبعين، وأحرز ياسين البخيت الهدف الخامس للضيوف في الدقيقة الرابعة والسبعين، قبل أن يختتم عمر يحيى مهرجان الأهداف بإضافة الهدف السادس عند الدقيقة السادسة والثمانين.

